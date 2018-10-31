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İdrarıyla araç camlarını silerken yakalanıp gözaltına alındı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

SERBEST KALDILAR Kayseri'de şişeye doldurduğu idrarıyla kırmızı ışıkta duran araçların zorla camlarını silip, sürücülerden para isteyen Tanju Ç. (30) ve 11 yaşındaki kardeşi Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST KALDILAR
Kayseri'de şişeye doldurduğu idrarıyla kırmızı ışıkta duran araçların zorla camlarını silip, sürücülerden para isteyen Tanju Ç. (30) ve 11 yaşındaki kardeşi Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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