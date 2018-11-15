Ünlü aktörün oyuncak bebeği tartışma yarattı!

Ronaldo için memleketi Madeira adasında kendi adını taşıyan havaalanına konulan büstü, Salah için ise ülkesi Mısır'da yapılan heykeli, ünlü isimlere benzemedikleri gerekçesiyle sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.

Bu sefer de ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba için yapılan bir oyuncak bebek sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD'nin ünlü magazin dergilerinden People'ın yaşayan en seksi erkek seçtiği Elba için yapılan oyuncak hayranları tarafından ünlü oyuncuya hiçbir şekilde benzetilemedi.

Oyuncağı yapan şirket ise İngiltere merkezli yaptığı el yapımı bebeklerle ünlü olan Emperis adlı şirket.

Şirketin internet sayfasında başka ünlü isimlerin de bebeklerinin yapıldığı görülüyor.

Elba için yapılan bebeğin satış fiyatı ise 850 sterlin.

Oyuncak bebek daha çok ABD'li aktör Romany Malco'ya benzetildi. Malco da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda internette yapılan benzetmelere güldüğünü ve hak verdiğini ifade etti.

Özellikle Elba'nın saçı olmasına rağmen oyuncak bebekte saç olmaması büyük dalga konusu oldu.