İdris Naim Şahin Ordu'da CHP'den aday mı olacak? İlk açıklama geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi. ORDU ADAYI İDRİS NAİM ŞAHİN Mİ? Artı Gerçek'te yer alan habere göre, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, "CHP’nin Ordu adayı İdris Naim Şahin mi olacak?" ve "Adıyaman’da CHP ve İYİ Parti, Saadet Partisi’nin adayını mı destekleyecek?" sorularına “Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır” yanıtını verdi. 'BU HAFTA NETLEŞİR? Öztrak, İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmelerine ilişkin ise “Cuma günü yaptığımız PM’den sonra bu müzakereleri götüren arkadaşlarımızdan bir tanesi Sayın Seyit Torun bu hafta bu müzakerelerin artık sonuçlanacağını, netleşeceğini ifade etti” dedi. İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR? İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956'da Ordu’nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Dursun, annesinin adı Huriye'dir. İngilizce ve Arapça bilen Şahin, evli ve 6 çocuk babasıdır.

İlk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladıktan sonra lise için İstanbul’a gitti. O dönemde Üsküdar İmam Hatip Lisesi’ne giden Şahin, Recep Tayyip Erdoğan ile sınıf arkadaşı oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1976 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını TODAİE'de Kamu Yönetimi alanında tamamladı. SİYASİ HAYATI Ordu İl Maiyet Memurluğu’ndan sonra 1980 yılından itibaren sırasıyla Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekâni, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık görevlerini yerine getirdi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ve Mülkiye Başmüfettişliği görevlerini yerine getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılısı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı oldu. İOOHDK Üyeliği, Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. AK PARTİ’NİN KURUCUSU OLDU