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İdris Naim Şahin Ordu'da İYİ Parti'den aday oldu! MHP'den ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 14.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Şahin'in adaylığı kamuoyunda tartışma konusu olurken, MHP'li Cemal Enginyurt "Meral Akşener, neden İdris Naim Şahin’in adaylığını kendisi açıklamadı da Ordu İl Başkanı’na açıklattı?" diye sordu. Enginyurt ayrıca, CHP'nin Ordu'da kazanamayacağını bildiği ve HDP'li seçmenden çekindiği için Şahin'i aday göstermediğini iddia etti.

İdris Naim Şahin Ordu'da İYİ Parti'den aday oldu! MHP'den ilk açıklama

AK Parti'den istifa eden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

MHP'DEN İLK YORUM

Şahin'in adaylığı kamuoyunda büyük yankı uyandırırken kısa sürede Twitter'da Trend Topic oldu. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ise yaptığı açıklamada CHP'nin Şahin'in "HDP’li seçmenin Türkiye genelinde kendilerine oy vermeyeceği endişesi” nedeniyle aday yapmadığını ileri sürdü.

FLAŞ CHP İDDİASI

Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Enginyurt, “CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu’da, CHP’nin kazanamayacağını biliyor. HDP’li seçmenden korktukları için de Şahin’i aday yapmayıp, İYİ Parti’den aday yaptırarak, örtülü bir şekilde destekleyecektir. İYİ Partililer Kürt vatandaşlara Şahin’in adaylığı ile ilgili izahta bulunmalıdır. Meral Akşener, neden İdris Naim Şahin’in adaylığını kendisi açıklamadı da Ordu İl Başkanı’na açıklattı? Ordu’yu mu önemsemiyorlar yoksa aday yaptığı şahıstan endişeleri mi var?” diye konuştu.

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