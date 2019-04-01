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İdris Naim Şahin Ordu’da hezimete uğradı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı olduğu dönemde gafları ve kırdığı potlarıyla Türkiye’nin gündeminden düşmeyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da, "Terör örgütüne paçasını kaptıran, gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın" dediği Saadet Partisi (SP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin, Ordu’da hezimete uğradı.Adaylık başvurularının başladığı dönemde İYİ Parti (İP) ve CHP’nin ortak adayı olmak için uzun süre kulis çalışmaları yürüten İdris Naim Şahin, Ordu’da CHP tabanının tepki göstermesi üzerine bu amacına ulaşamadı.

İdris Naim Şahin Ordu’da hezimete uğradı

İçişleri Bakanı olduğu dönemde gafları ve kırdığı potlarıyla Türkiye’nin gündeminden düşmeyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da, "Terör örgütüne paçasını kaptıran, gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın" dediği Saadet Partisi (SP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin, Ordu’da hezimete uğradı.
Adaylık başvurularının başladığı dönemde İYİ Parti (İP) ve CHP’nin ortak adayı olmak için uzun süre kulis çalışmaları yürüten İdris Naim Şahin, Ordu’da CHP tabanının tepki göstermesi üzerine bu amacına ulaşamadı. Bunun üzerine İYİ Parti’nin adayı olmak için çaba gösteren Şahin, Meral Akşener’den veto yedikten sonra Saadet Partisi’ne (SP) yöneldi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüşen Şahin, SP’den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edildi.
Seçim çalışmaları sırasında büyük reklam harcamaları yaptığı gözlenen İdris Naim Şahin, SP’den aday olmasına rağmen İP tarafından da desteklendi. İdris Naim Şahin, bütün propaganda ve reklam çalışmalarına rağmen resmi olmayan sonuçlara göre beklenenin çok altında oy aldı. Cumhur İttifakı’nın adayı gösterilen, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, resmi olmayan sonuçlara göre, sandık başına giden 495 bin 133 kişiden yaklaşık 270 bin kişinin oyunu alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Güler, büyük bir başarı göstererek oyların yaklaşık yüzde 57’sini elde ederek seçime katılan tüm partilerin oylarının toplamından fazla oy aldı.
Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin de 123 bin 89 oy alabildi. CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel de 72 bin 933 oy alarak üçüncü oldu.

İdris Naim Şahin Ordu’da hezimete uğradı

İdris Naim Şahin Ordu’da hezimete uğradı

İdris Naim Şahin Ordu’da hezimete uğradı

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