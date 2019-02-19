HABER

İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin adayı oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 19.02.2019 16:13 | Son Güncelleme

Adı bir süre İYİ Parti'yle anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin (SP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin adayı oldu

AYRINTILAR GELİYOR...

O topraklar asırlık mezarlarla kaplı! O topraklar asırlık mezarlarla kaplı!
Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
İdris Naim Şahin Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da kim önde? Canlı yayında anket sonucunu açıkladı

Ankara'da kim önde? Canlı yayında anket sonucunu açıkladı

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Diğer Haberler
AK Parti Kars'ta adayını çekti

AK Parti Kars'ta adayını çekti

Mührünü yarım asır sonra devredecek

Mührünü yarım asır sonra devredecek

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım'ın istifasıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yorum

Binali Yıldırım'ın istifasıyla ilgili İmamoğlu'ndan ilk yorum

CHP'li Özgür Özel: Hiç yüksünmeden İYİ Parti'ye oy vereceğim

CHP'li Özgür Özel: Hiç yüksünmeden İYİ Parti'ye oy vereceğim

Ünlü oyuncu Emre Kınay İYİ Parti'den aday oldu! Ve resmen açıklandı

Ünlü oyuncu İYİ Parti'den aday oldu! Ve resmen açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.