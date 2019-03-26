İDSO 29 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Anastasios Symeonidis yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 29 Mart'ta konser verecek.

Denizbank Konserleri kapsamındaki etkinlik, Grand Pera Emek Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

İki bölümden oluşan etkinliğin ilk bölümünde Camille Saint-Saens'in 1868'de bestelediği "Piyano Konçertosu No.2 ( 1 ve 3. Bölüm )", Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1785'te tamamladığı "Piyano Konçertosu No.20 ( 1&3 Bölüm )", ikinci bölümünde ise Felix Mendelssohn'ın 1830'da yazdığı "Senfoni No.5 Reformation" adlı eserleri yorumlanacak.

Konserde orkestraya İstanbul Filarmoni Derneğince düzenlenen Faruk Erengül Piyano Yarışması'nın birincileri Emir İlgen ile Salih Haşim Aktaş da eşlik edecek.

