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İDSO genç yeteneklerle konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

İDSO genç yeteneklerle konser verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı"na özel vereceği konserde genç yeteneklere eşlik edecek.

İDSO DenizBank Klasik Müzik konserleri kapsamında düzenlenen "Genç Yetenekler Haftası" konseri, 20 Mayıs'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Konserde şefliğini Hasan Niyazi Tura'nın üstlendiği orkestra, Sedat Gürel-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı iş birliği ile klasik dönem eserleri üzerine düzenlenen "Ulusal Genç Yetenekler Yarışması"nda dereceye giren başarılı müzisyenlerle sahne alacak.

Yarışmanın birincisi piyanoda Cansu Naz Eriş, ikincisi viyolada Emir Kemancı ve üçüncüsü kemanda Kazım Kaan Alıcıoğlu olarak belirlenmişti.

Konserde ayrıca Ludwig Van Beethoven'ın "Leonore Uvertür No.3", Sergei Prokofiev'in "1. Piyano Konçertosu", William Walton'ın "Viyola Konçertosu ( 1. Bölüm )" ve Ulvi Cemal Erkin'in "Keman Konçertosu ( 3. Bölüm )" eserleri icra edilecek.

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İDSO İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası

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