İDSO'nun Polonya Haftası Konseri'nde Gülsin Onay sahne aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "Polonya Haftası Konseri"nde, dünya çapında üne sahip piyanist Gülsin Onay'a eşlik etti.
İDSO DenizBank Konserleri kapsamında, Polonya'nın bağımsızlığını tekrar kazanmasının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen konser, Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirildi.
Polonyalı orkestra şefi Ewa Strusinska'nın yönettiği orkestra, ilk bölümde keman sanatçısı Liv Migdal ile Frederic Chopin'in "Polonez Op 40. No 1" ve Henryk Wieniawski'nin "Keman Konçertosu No 2" eserlerini yorumladı.
Yaklaşık 2,5 saat süren konserin ikinci bölümünde sahne alan usta piyanist Gülsin Onay ise orkestrayla birlikte Frederic Chopin'in "Piyano Konçertosu No 2" adlı eserini icra etti.
İDSO, müzikseverlerin yanı sıra Polonyalı yetkililerin de yoğun katılım gösterdiği konserin başlangıcında İstiklal Marşı ile Polonya Ulusal Marşı'nı çaldı.
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