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İDT'nin "Bay Z" oyunu Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de gala yaptı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 22:45 | Son Güncelleme

İDT'nin "Bay Z" oyunu Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de gala yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun (İDT), bir şirketteki denetçilerin çalınan parayı bulma hikayesini konu alan komedi türündeki oyunu "Bay Z"nin galası yapıldı.

Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'deki oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Elif Erdal ve oyuncu Ayşen İnci'nin yanı sıra çok sayıda tiyatrosever izledi.

Oyunun yönetmeni Ali Atilla Şendil, gala öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyun hazırlıklarına geçen sezonun sonunda başladıklarını söyledi.

Oyuna yaklaşık 1,5 aylık sürede hazırlandıklarını belirten Şendil, "Sahnede çok fazla dekorumuz yok. Tamamen oyuncuya dayalı bir oyun. Oyuncu ekseninde bir oyun yaptık. Bu yüzden de dekor, kostüm üzerinde fazla yoğunlaşmadan doğrudan oyunculuğa yoğunlaşıp bir oyun yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Şendil, izleyenlerin kendi adalet duygusunu sorgulayacağı bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

"Bay Z"nin son zamanlarda yazılan en iyi Türk oyunlarından biri olduğuna işaret eden Şendil, şunları kaydetti:

"Bütün dünyayı ilgilendiren iletişim ağı üzerinden ilerleyen bir oyun var burada. İşin içinde bilgisayarlar, borsa ve para var. Paranın icadından bu yana hiç değişmeyen bir konu üzerine dönüyor. Paranın üzerinden de ahlak duygumuzu yargılıyor. Seyircinin kendisini direkt oyunun içinde hissedeceği bir dekora sahip. Seyirci, oyuncuyla burun buruna burada ve onun nefesini hissedebiliyor. Seyircinin oyuncuyla bir parça bütünleştiği de söylenebilir. Biraz yenilikçi bir dekor var, seyircinin her yerde olduğu meydan sahnede oynuyoruz."

- Oyun hakkında

Bülent Usta tarafından kaleme alınan oyunda, karakterlere Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar hayat veriyor.

Yönetmenliğini Ali Atilla Şendil'in yaptığı oyunun, dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımı ise Önder Ay'a ait.

"Bay Z", 13, 14 ve 15 Aralık'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de izlenilecek.

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İDT İstanbul Devlet Tiyatrosu

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