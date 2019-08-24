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Idyros Antik Kenti'nde yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde arkeolojik kazı çalışmaları devam eden Idyros Antik Kenti'nde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.  Kemer ilçe merkezindeki M.Ö.

Idyros Antik Kenti'nde yangın korkuttu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde arkeolojik kazı çalışmaları devam eden Idyros Antik Kenti'nde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
Kemer ilçe merkezindeki M.Ö. 7'nci yüzyıla ait Idyros Antik Kenti'nde saat 17.00 sıralarında kuru otların tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Kazı çalışmalarının devam ettiği antik kentteki yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Şefliği ve Kemer Belediyesi ekipleri müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar ve turistik tesislerin çalışanları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çalışlar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.
TEMİZLİK YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ
Söndürme çalışmalarına katılan turizm tesisi çalışanlarından Ercan Ulaş, "Dumanı görünce hemen 6-7 kişi geldik. Elimizden geldiğince destek verdik. Antik kentte bir haftadır kuru otların temizlenmesi için çalışma yapılıyordu. Bu çalışmanın yapılması yangının şiddetini azalttı. Eğer otlar biçilmeseydi antik kette çok ciddi zarar görebilirdi" dedi.
Kazı ekibinde görevli arkeolog Bekir Yüksekdağ ise "Yangından dolayı büyük üzüntü duyduk. Antalya Müze Müdürlüğü'nün verdiği talimatla Kemer Belediyesi'nin desteğiyle temizlik çalışması yapmıştık. Biz bu alanda daha önce örtü ve bitki temizliği yapılmamış olsaydık yangın kısa sürede daha büyük alanlara yayılacak ve çevreye zarar verecekti. Yangının kısa sürede söndürülmesi de bizi mutlu etti" dedi.

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Idyros Antik Kenti'nde yangın korkuttuIdyros Antik Kenti'nde yangın korkuttuIdyros Antik Kenti'nde yangın korkuttuIdyros Antik Kenti'nde yangın korkuttu

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