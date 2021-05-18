IEA'dan küresel ısınma hedefi uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) iklim zirvesi için hazırladığı raporda, küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesinin ancak yeni petrol, doğal gaz ve kömür projelerinin durdurulması ile mümkün olabileceği sonucuna vardı.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol Salı günü Paris'te yaptığı açıklamada, 2050 yılına kadar ulaşılması kararlaştırılan sıfır emisyon hedefine giden yolun "dar ama ulaşılabilir" olduğunu söyledi. Birol, bunun için gerekli olan ekonomik dönüşümün belki de insanlığın karşılaşacağı en büyük zorluk olacağını sözlerine ekledi.

IEA raporunda, 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 400'den fazla ara hedef listelendi. Bu bağlamda, şu andan itibaren yeni petrol veya doğal gaz sahalarının oluşturulmasına izin verilmemesi, tüm verimsiz kömür yakıtlı enerji santrallerinin 2030 yılına kadar kapatılması ve 2035 yılına dek içten yanmalı motorlu araçların satışının da sona ermesi gerektiğinin altı çizildi.