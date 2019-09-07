İEF'de Kahramanmaraş holüne yoğun ilgi

İZMİR (AA) - Bu yıl 88. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonel Fuarı'nın (İEF) onur konuğu ili Kahramanmaraş'ın standının bulunduğu hole vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Dondurması, tarhanası, ezmesiyle dünyaya ün salan Kahramanmaraş'a fuarda bin 750 metrekarelik bir hol tahsis edilirken, kentteki kapalı çarşının minyatürü burada uygulandı.

Ziyaretçilerin dondurmadan, tarhanaya, el sanatlarından, bakır işleme tezgahlarına kadar birçok ürünü bulabildikleri holde en çok ilgi gören ise salep ve keçi sütünden yapılan tamamen organik dövme dondurmalarının ikram edildiği stantlar oldu.

Ustaların dondurma şovunu vatandaşlar büyük bir ilgiyle izlerken, birçok kişi ustaların elinden dondurma külahlarını alabilmek için dakikalarca uğraştı.

Holü ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu'ndan kentle ilgili bilgiler aldı.

Kahramanmaraş'ın Türk tarihi için çok önemli bir kent olduğunu belirten Dağ, fuar sayesinde İzmir ile Kahramanmaraş arasındaki ilişkilerin gelişeceğine inandığını belirtti. Dağ, "Kahramanmaraş edebiyatın, dondurmanın başkenti ve kadim bir şehir. Kurtuluş Savaşı döneminde de yerel güçlerle ciddi başarılar kazanan bir kent. İzmir ile Kahramanmaraş arasındaki kardeşliğin artmasını temenni ediyorum." dedi.