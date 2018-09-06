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İEF’in Kültürpark’ta yapılmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik bir grup, Kültürpark’ta fuar yapılmasını protesto etti.

İEF’in Kültürpark’ta yapılmasına tepki

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik bir grup, Kültürpark’ta fuar yapılmasını protesto etti.
İzmir’de, Kültürpark Platformu üyesi 20 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Meydanı’ndaki binası önünde toplanarak, 87’nci İzmir Enternasyonal Fuarı’nın Kültürpark’ta yapılacak olmasını protesto etti. Ellerinde, 'Koruma Kurulu, halkın talebine kulaklarını kapama', 'Sermaye elini Kültürpark’tan çek', 'Kültürpark’ta fuar istemiyoruz' pankartları tutan grup adına basın açıklamasını okuyan platform üyesi Cengiz Kaygısız, Kültürpark’ın 1930’lu yıllarda bir ‘halk okulu’, kente hareket ve devinim getiren bir mekan olarak kurulduğunu belirterek, “Zaman içinde, doğal özellikleri ile birlikte, kentin bellek mekanı, tarihi ve doğal sit alanı olarak da tescillenmiş bir kent parkına dönüştü. Kültürpark’ın bu misyonunu sürdürmesi gerekirken, mevcut durumuyla bakımsız, bilerek ve isteyerek işlevsiz hale getirilmiş olması, Gaziemir’de kurulan yeni alan ile fuarcılık işlevi sona ermiş olmasına rağmen, İzmir’in 87'nci Enternasyonal Fuarı olarak, hem de dibindeki 265 metre yükseklikteki gökdelen inşaatının müteahhidinin ana sponsorluğunda yarın açılıyor olması Kültürpark’ın varlığıyla çelişmektedir" dedi.
'KÜLTÜPARK’IN EKOLOJİK DENGESİ ALT ÜST EDİLMEKTEDİR'
Kültürpark’ın, şehrin kalabalığı ve gürültüsünden kaçmak isteyenler için gerçek bir vaha olduğunu belirten Kaygısız, "Biz, Kültürpark'ın içinde bulunan işlevini yitirmiş, gürültü ve kirlilik yaratan bina, işletme ve parkın özüyle ilgisiz idari binaların kaldırılmasını isterken, günlerdir parka kurulan stantlar, özensizce yapılan inşaatlar yoğun elektrik ve araç trafiğinin yarattığı kirlilik ve gürültü ile Kültürpark’ın ekolojik dengesi alt üst edilmektedir. Biz Kültürpark'ın sadece yeşil alan olarak kalmasını değil, her gelenin bir faaliyette bulunabileceği, bir araya gelme, toplanma mekanı olmasını isterken, Kültürpark’ın doğal ve tarihi sit değerleri fuar adı altında tahrip edilmektedir. Biz Kültürpark’ın her yaş grubundan, her ekonomik sınıftan bireyin katılacağı etkinlik ve eğitimler ile koruma ve yaşatılma dengesi sağlanmalı ve kullanılarak korunmalıdır diyoruz. Biz; Kültürpark’ın içindeki her türlü canlısıyla bir bütün olduğu unutulmasın diyoruz" dedi. Grup, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

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İEF’in Kültürpark’ta yapılmasına tepkiİEF’in Kültürpark’ta yapılmasına tepkiİEF’in Kültürpark’ta yapılmasına tepki

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