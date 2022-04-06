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İETT aylık abonman (AKBİL) ücreti ne kadar? Tam öğrenci aylık İETT abonman ücreti kaç TL oldu?

06.04.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam öğrenci aylık İETT abonman AKBİL ücreti kaç TL? İETT aylık abonman ücreti ne kadar? İETT metro, metrobüs, otobüs ücretlerine gelen yüzde 40'lık zammın ardından abonman ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Ücret tablosu açıklandı. Peki; İETT tam öğrenci aylık abonman ücreti ne kadar?

İETT aylık abonman (AKBİL) ücreti ne kadar? Tam öğrenci aylık İETT abonman ücreti kaç TL oldu?

İETT aylık abonman AKBİL ücreti ne kadar? İETT tam öğrenci aylık abonman ücreti kaç TL? Kartlarına aylık abonman ücreti yükleyen İstanbullu vatandaşlar ücretlerin ne kadar olduğunu merak ediyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam kararı alındı. Peki; İETT aylık abonman ücreti ne kadar?

İETT AYLIK AKBİL ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'da tam elektronik bilet ücreti yüzde 40 artışla 7,67 TL'ye yükseldi. Taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu.

İSTANBUL OTOBÜS, METRO, METROBÜS FİYATLARI NE KADAR?

Buna göre; tam bilet 5,48'ten 7,67'ye çıkarken, tam abonman fiyatı da 430 liradan 602 liraya çıkmış oldu. Öğrenci abonman fiyatı ise 78 liradan 109 liraya yükseldi.

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ

Tam elektronik bilet ücreti 7.67 TL
Tam abonman 602 TL
Öğrenci abonman 109 TL
İlk aktarma 5.48 TL
Taksi açılış ücreti 9.8 TL

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Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL
Minibüs indi bindi 5.25 TL
Okul servis ücreti 0-1 km 554 TL
Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL
Taksi dolmuş (kadıköy bostancı) 10 TL

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