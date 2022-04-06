İETT aylık abonman (AKBİL) ücreti ne kadar? Tam öğrenci aylık İETT abonman ücreti kaç TL oldu?

İETT aylık abonman AKBİL ücreti ne kadar? İETT tam öğrenci aylık abonman ücreti kaç TL? Kartlarına aylık abonman ücreti yükleyen İstanbullu vatandaşlar ücretlerin ne kadar olduğunu merak ediyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam kararı alındı. Peki; İETT aylık abonman ücreti ne kadar?

İETT AYLIK AKBİL ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'da tam elektronik bilet ücreti yüzde 40 artışla 7,67 TL'ye yükseldi. Taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu.

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Buna göre; tam bilet 5,48'ten 7,67'ye çıkarken, tam abonman fiyatı da 430 liradan 602 liraya çıkmış oldu. Öğrenci abonman fiyatı ise 78 liradan 109 liraya yükseldi.

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ

Tam elektronik bilet ücreti 7.67 TL

Tam abonman 602 TL

Öğrenci abonman 109 TL

İlk aktarma 5.48 TL

Taksi açılış ücreti 9.8 TL

Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL

Minibüs indi bindi 5.25 TL

Okul servis ücreti 0-1 km 554 TL

Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL

Taksi dolmuş (kadıköy bostancı) 10 TL

