İETT bütçesinin görüşmesi yarına kaldı

İETT'nin, toplu ulaşım hizmetlerini bütüncül bir bakış açısıyla, açığa çıkmamış ihtiyaçları da karşılayacak şekilde düzenlemek, denetlemek, koordine etmek ve sektörel bilgi birikimini yönetmek misyonuyla hareket ettiğini belirten Bağış, "İstanbul halkına 7 gün 24 saat 5 bin 309 personelimizle hizmet vermekteyiz. İETT, yaş ortalaması 5,8 olan filomuz ile Avrupa'nın en genç filosu olma özelliğini devam ettirmektedir. Filomuzda yüzde 100 alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, USB şarj ve ücretsiz internet hizmeti olan 3 bin 70 otobüs mevcuttur. Ayrıca 2 bin 154 özel halk otobüsü ve 1025 Otobüs AŞ otobüsünün yürütüm ve denetimini yapmaktayız. 783 hat, 8 bin 345 açık, 4 bin 796 kapalı olmak üzere 13 bin 141 durak ile İstanbul'un her köşesinde hizmet vermekteyiz. Günde 4 milyon 155 bin yolculuk sayısı ile kent hareketliliğinde büyük pay sahibiyiz. 52 kilometre uzunluktaki metrobüs hattında 593 aracımızla 44 istasyonda günde yaklaşık 950 bin yolcu taşıyoruz." diye konuştu.

Kurumun yaptığı faaliyetler ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgi sunan Bağış, "Arz etmeye çalıştığım faaliyetlerimizi, mevcut kaynaklarımızı etkin ve verimli değerlendirerek yeni kaynakların geliştirilmesi hedefi doğrultusunda planlıyoruz. Bunun neticesinde oluşturduğumuz 2019 yılı bütçemiz 2 milyar 500 milyon TL olarak planlanmıştır."

Bağış'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, eleştirilerde bulundu. Sağlam’ın, "İDO özelleştirilirken sizi uyardık. Kaça özelleştirildi? '2,5-3 milyar dolara satarız.' denildi ama 860 milyon dolara satıldı. Şimdi ne oldu? İç hatları kapattı. ‘Yapmayın arkadaşlar, bunlar pahalı işler' dedik." ifadelerini kullandı. Bu konuşmanın ardından çıkan gerginlik nedeniyle meclis birleşimine ara verildi.

Önce 10, daha sonra da 15 dakika ara verilen Meclis, oturumu sürdürmek için yeniden toplandı. Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, "Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 12. maddesine istinaden görüşmeleri bir sonraki birleşime erteliyoruz. Bugünkü birleşim kaldığı yerden yarınki gündeme ek olarak icra edilecektir." diyerek oturumu kapattı.

Böylece İETT'nin Genel Kurulu ve 2019 yılı bütçe görüşmesi yarına kaldı.

