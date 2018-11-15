HABER

İETT bütçesinin görüşmesi yarına kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:35 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki İETT 2019 yılı bütçe görüşmesi, çıkan gerginlik üzerine yarına ertelendi - İBB Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet: - "Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 12. maddesine istinaden görüşmeleri bir sonraki birleşime erteliyoruz. Bugünkü birleşim kaldığı yerden yarınki gündeme ek olarak icra edilecektir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İETT 2019 yılı bütçe görüşmesi, yaşanan gerginlik dolayısıyla yarına ertelendi.

Belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilen kasım ayı toplantısında, İETT Genel Bütçesi görüşüldü. İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, kurumun çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Bağış, İETT'nin toplu ulaşımda yaklaşık 1,5 asra dayanan deneyimi ve bilgi birikimiyle İstanbul'a hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

İETT'nin, toplu ulaşım hizmetlerini bütüncül bir bakış açısıyla, açığa çıkmamış ihtiyaçları da karşılayacak şekilde düzenlemek, denetlemek, koordine etmek ve sektörel bilgi birikimini yönetmek misyonuyla hareket ettiğini belirten Bağış, "İstanbul halkına 7 gün 24 saat 5 bin 309 personelimizle hizmet vermekteyiz. İETT, yaş ortalaması 5,8 olan filomuz ile Avrupa'nın en genç filosu olma özelliğini devam ettirmektedir. Filomuzda yüzde 100 alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, USB şarj ve ücretsiz internet hizmeti olan 3 bin 70 otobüs mevcuttur. Ayrıca 2 bin 154 özel halk otobüsü ve 1025 Otobüs AŞ otobüsünün yürütüm ve denetimini yapmaktayız. 783 hat, 8 bin 345 açık, 4 bin 796 kapalı olmak üzere 13 bin 141 durak ile İstanbul'un her köşesinde hizmet vermekteyiz. Günde 4 milyon 155 bin yolculuk sayısı ile kent hareketliliğinde büyük pay sahibiyiz. 52 kilometre uzunluktaki metrobüs hattında 593 aracımızla 44 istasyonda günde yaklaşık 950 bin yolcu taşıyoruz." diye konuştu.

Kurumun yaptığı faaliyetler ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgi sunan Bağış, "Arz etmeye çalıştığım faaliyetlerimizi, mevcut kaynaklarımızı etkin ve verimli değerlendirerek yeni kaynakların geliştirilmesi hedefi doğrultusunda planlıyoruz. Bunun neticesinde oluşturduğumuz 2019 yılı bütçemiz 2 milyar 500 milyon TL olarak planlanmıştır."

Bağış'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, eleştirilerde bulundu. Sağlam’ın, "İDO özelleştirilirken sizi uyardık. Kaça özelleştirildi? '2,5-3 milyar dolara satarız.' denildi ama 860 milyon dolara satıldı. Şimdi ne oldu? İç hatları kapattı. ‘Yapmayın arkadaşlar, bunlar pahalı işler' dedik." ifadelerini kullandı. Bu konuşmanın ardından çıkan gerginlik nedeniyle meclis birleşimine ara verildi.

Önce 10, daha sonra da 15 dakika ara verilen Meclis, oturumu sürdürmek için yeniden toplandı. Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, "Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 12. maddesine istinaden görüşmeleri bir sonraki birleşime erteliyoruz. Bugünkü birleşim kaldığı yerden yarınki gündeme ek olarak icra edilecektir." diyerek oturumu kapattı.

Böylece İETT'nin Genel Kurulu ve 2019 yılı bütçe görüşmesi yarına kaldı.

Jason Statham’ın sevgilisinden olay pozlarJason Statham’ın sevgilisinden olay pozlar
Muharrem İnce: 259 bin üyenin önüne sandık konulmalı (2)Muharrem İnce: 259 bin üyenin önüne sandık konulmalı (2)
Kumbahçe'de denizden yüzlerce kilo atık çıkarıldıKumbahçe'de denizden yüzlerce kilo atık çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet selamet Bütçe Erteleme gerginlik görüşme Hakkı Sağlam İETT

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.