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İETT'de görev değişimi! Alper Bilgili sosyal medya hesabından duyurdu...

02.02.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İETT'de bir görev değişimi yaşandı. 12 Haziran 2020 tarihinden bugüne kadar İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Alper Bilgili, emekli oldu. Bilgili görevine İBB Genel Sekreterlik Danışmanı olarak devam edecek.

İETT'de görev değişimi! Alper Bilgili sosyal medya hesabından duyurdu...

İmamoğlu, bununla birlikte İETT Genel Müdürlüğü'nün artık İstanbul Ulaşım Koordinasyon Grubu'nda yer alacağını ve buna bağlı olarak İETT yönetiminin de İstanbul Ulaşım Koordinasyon Grubuna liderlik eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe'nin sorumluluğunda olacağını bildirdi.

ALPER BİLGİLİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

'150 Yıllık kadim kurumumuz İETT’den emekli olurken, görevimi Sayın Buğra Gökçe’ye devrediyorum. Kendisine ve tüm çalışma arkadaşlarıma güvenle, kurumumuzun bu yeni hizmet döneminde üstün başarılar diliyorum.'

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"12 Haziran 2020 tarihinden itibaren İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Sayın Hüseyin Alper Bilgili 28 Şubat 2023 tarihi itibariyla emekli olacaktır.

Sayın Bilgili bu süre zarfında İstanbul'umuza hizmet kapsamında İETT'nin kurumsal ve teknik gelişimi alanlarında, çok zorlu bir dönemde, Halk Otobüsleri dönüşümü, Garajlar İşlettirme Modelinin iptali, yeni Metrobüs alımı gibi çok değerli çalışmalara liderlik etmişltir. Bu değerli hizmetler için teşekküğr ediyorum. Sayın Bilgili, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren, İBB Genel Sekreterlik Danışmanı olarak bizlere destek vermeye devam edecektir.

Bu değişiklikle birlikte, Yönetişim Modelimizde, bugüne kadar, İştirakler İcra Grubu içerisinde temsil edilen İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün, güncel işbirliği alanlarının İBB ile çok daha fazla olması nedeniyle bundan böyle İBB İcra Grubunda yer almasına ve halen İstanbul Ulaşım Koordinasyon Grubumuzun liderliğini de yürüten İBB Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Dr. Buğra Gökçe'nin aynı zamanda İETT ekibimize de liderlik etmesine karar verilmiştir. İlgili onay süreçleri devam ederken Şubat ayı boyunca Alper Bey ve Buğra Bey sağlıklı iş devri konusunda birlikte çalışacaklardır.

Bu vesile ile Sayın Gökçe'ye de yeni sorumluluk alanında başarılar dilerim."

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