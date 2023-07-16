İETT eski Genel Müdürü Alper Bilgili'den akaryakıt zammı sonrası dikkat çeken paylaşım

Akaryakıt ürünlerine getirilen ÖTV zammının ardından benzin ve motorinde 6 liraya varan artış yaşandı. İETT eski Genel Müdürü Alper Bilgili de benzin istasyonunda çekilen bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Bilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2024 seçimlerini kazanabilme hevesi ile mevcut belediye yönetimlerini her fırsatta ve ısrarla karalamaya çalışan bir kısım siyasetçilerin yereldeki çaba ve ümitleri, özellikle son yıllardaki kötü ekonomi yönetiminin kaçınılmaz sonucu olan ve vatandaşın belini büken yüksek zamlarla ne yazık ki her seferinde boşa düşüyor. "

2024 seçimlerini kazanabilme hevesi ile mevcut belediye yönetimlerini her fırsatta ve ısrarla karalamaya çalışan bir kısım siyasetçilerin yereldeki çaba ve ümitleri, özellikle son yıllardaki kötü ekonomi yönetiminin kaçınılmaz sonucu olan ve vatandaşın belini büken yüksek… pic.twitter.com/ZCBqYMQz64 — Alper Bilgili (@alperbilgili) July 16, 2023



