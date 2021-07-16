İETT garajında korkunç olay! Bu notu bırakıp intihar etti

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’ndeki İETT garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yıldır garajda güvenlik görevlisi olarak çalışan 47 yaşındaki Ömer Babahanoğlu, kısa bir süre önce kanserden eşini kaybetmesi nedeniyle izne çıktı. İlk iş gününde gece vardiyasına gelen Babahanoğlu, sabaha karşı “Yusuf A.’yı arayın, eşimin gömüldüğü yere gömün beni” notunu bıraktıktan sonra tabancayla kendini başından vurdu. Olayın ardından vardiya değişimine gelen Özkan G. (41), nöbet kulübesine girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KANSER OLAN EŞİNİ VE HASTA DOĞAN OĞLUNU KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Babahanoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatarak adamın bıraktığı notu incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babahanoğlu’nun kısa bir süre önce kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri tabancaya incelemek üzere el koydu.

Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Babahanoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın cenazesi Adana’da toprağa verildi.

Kaynak: İHA

