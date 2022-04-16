İETT Genel Müdürü Alper Bilgili: 'Mazot zamlarını geri almak zor, ama belediyeyi zora sokmak çok kolay öyle mi?'

Sorunun ana nedeninin mazota yılbaşından sonra gelen %100'e yakın zam olduğunu belirten İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, yüzde kırklık ulaşım zammının mecburi olduğunu dile getirdi. Mazota gelen zamları geri almak yerine belediyenin hedef gösterildiğini belirten Bilgili, daha önce de toplu taşımadaki KDV ve ÖTV'nin kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

İETT GENEL MÜDÜRÜ BİLGİLİ: 'AKARYAKITTAKİ KDV VE ÖTV ACİLEN KALDIRILMALI'

Belediyelerin ve özel halk otobüsü, minibüs, hatta taksi esnafının kontak kapatmaya mecbur kalmadan, ulaşım hizmeti vermeye devam edebilmesi için, toplu ulaşımda kullanılan akaryakıttaki KDV ve ÖTV acilen kaldırılmalıdır.

Alper Bilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mazot zammına da değindi.

'Ham petrol Türk Lirası bazında, yılbaşından bu yana % 44 zamlanmışken, aynı dönemde mazot nasıl oluyor da ham petrolün iki katı kadar (% 86) zamlanabiliyor?'

