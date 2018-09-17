İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İETT, okulların açılması ile birlikte 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçtiğini açıkladı. Böylece yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüsler seferlerine kış tarifesine göre devam edecek. İETT yeni eğitim-öğretim yılı başında kış tarifesine bağlı olarak otobüs ve sefer sayılarını artırıyor. 2018 kış sezonuna göre yeniden düzenlenen sefer saatlerini aşağıdaki linkten ve MobİETT uygulamasından öğrenebilirsiniz..

İETT KIŞ TARİFESİ 2018

Okulların açılmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında; kış tarifesine uygun olarak 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak. Okulların açıldığı gün, İETT ve Metro İstanbul tarafından gerçekleştirilecek ek seferlerle velilerin ve öğrencilerin toplu ulaşım sistemlerine yönlendirilmesi hedefleniyor. Aşağıdaki linkten kullandığınız hattın numarasını yazarak 2018 tarifesini görebilirsiniz.

2018 Kış Tarifesi için tıklayın

OKULLARIN İLK GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Okulların açılmasıyla birlikte trafiğe katılacak çok sayıda öğrenciyi göz önünde alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar uyarınca; 17 Eylül 2018 Pazartesi günü 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş. Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçları ücretsiz hizmet verecek.

