İETT Genel Müdürü’nden Ulaştırma Bakanına liyakat yanıtı

Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, ilk olarak mazot zamları ve otobüs biletlerindeki zamlara değindi. Ardından paylaşımında yüksek hızlı tren biletlerine gelen zamma işaret eden Bilgili'nin açıklamasındaki "liyakat" detayı dikkat çekti. İşte o paylaşımla ilgili tüm ayrıntılar...

"BİLET GELİRLERİ MAZOT MASRAFINI BİLE KARŞILAYAMIYOR"

Bilgili paylaşımında "Yılbaşından bu yana mazota yüzde 100'e yakın zam geldi. Aynı dönemde, otobüs biletleri de artan mazot maliyeti nedeniyle yüzde 40 zamlandı. Mazot halen çok pahalı ve aylardır mevcut bilet gelirleri, maalesef sadece mazot masrafını bile karşılayamıyor." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 120'YE YAKIN ZAM YAPARKEN DE HİÇ İTİRAZ ETTİLER Mİ ACABA?"

Bilgili bir sonraki paylaşımında ise “Liyakatli” bakanlık bürokratlarımız, UKOME toplantılarında bilet zamlarını hararetle eleştirirken, aynı dönemde Ulaştırma Bakanlığı yüksek hızlı tren biletlerine, otobüs biletinin neredeyse 3 katı yani yüzde 120'ye yakın zam yaparken de hiç itiraz ettiler mi acaba?" açıklamasını yaptı. Öte yandan Bilgili, söz konusu tweetinde YHT'nin resmi Twitter hesabını da etiketledi.





