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  4. İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Kamu İhale Kurumu (KİK), İETT’nin 'Şehir İçi Toplu Taşıma' ihalesini, ihale şartnamesindeki mevzuata aykırı düzenlemeler nedeniyle iptal etti. KİK, şartnamedeki cezalar ve işçilere ödenecek ücret konusundaki düzenlemeleri mevzuata aykırı buldu.

İstanbul’un toplu ulaşımından sorumlu en önemli kuruluşu İETT’nin, toplam 395 otobüsünün çalıştırılmasıyla ilgili açtığı 'hizmet alım' ihalesi KİK’e takıldı. 706 şoför, 67 kademe personeli, 37 manevra personeli, 34 temizlik personeli ve 13 amir alımını kapsayan hizmet ihalesi 18 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştı. Ancak, İETT’nin açtığı ihaleye, merkezi Ankara’da bulunan bir şirket itiraz etti. Şikayet başvurusunu değerlendiren KİK, 26 Aralık 2019 tarihli kararında, İETT’nin ihale şartnamesinde yer verdiği iki ayrı düzenlemeyi mevzuata aykırı bularak iptal etti. Söz konusu düzenlemelerden biri, ihaleyi üstlenecek olan kuruluşa, ihale şartnamesine aykırı davranması durumunda kendisine uygulanacak cezalarla ilgiliydi. Diğeri ise çalıştırılacak işçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesiyle ilgili düzenlemeydi.

KİK İPTAL KARARINI OYBİRLİĞİYLE ALDI

KİK’in iptal kararının sonuç bölümünde özetle şöyle denildi:

"Sonuç olarak, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, anılan kanunun 54'üncü maddesinin on birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline, oybirliği ile karar verildi."

İETT’DEN “DAVETLİ” İHALE

İETT, iptal kararı ile 395 otobüsün seferlerini aksatmaması için, KİK’in karar aldığı gün, 'pazarlık' usulüne göre yeni bir ihale açtı. En az üç kişi ya da şirketin çağrılarak ihaleye teklif vermesi istenen ihale yöntemi kamuoyunda davetli ihale olarak da biliniyor. Zamanın kısıtlı olduğu durumlarda idarelerin, başvurduğu ihale yöntemini kullanan İETT, 26 Aralık 2019 tarihinde 'Şehir içi Toplu Taşıma' ihalesi yaptı. 3 aylığına yapılan ihale için 3 firma teklif zarfı almasına karşın, ihaleye 2 teklif verildi. Bilginay Temizlik Hizmetleri firması ihaleyi 34 milyon 208 bin 190 TL’ye üstlendi. İkinci teklif ise 35 milyon 498 bin 100 TL idi.

YENİ İHALEYİ KAZANAN FİRMA İLK İHALEYİ KAYBETMİŞTİ

KİK’in iptal ettiği ihaleye en iyi teklifi, Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ile YST Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığı vermişti. İhale iptal edilmemiş olsaydı hizmet alım ihalesini, söz konusu ortaklık 212 milyon 299 bin 273’ye bir yıllığına üstlenecekti. İhalede en iyi ikinci teklif sahibi ise 213 milyon 812 bin 276 TL ile Bilginay Temizlik Hizmetleri firmasıydı.

(DHA)

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