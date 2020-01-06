İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

İstanbul’un toplu ulaşımından sorumlu en önemli kuruluşu İETT’nin, toplam 395 otobüsünün çalıştırılmasıyla ilgili açtığı 'hizmet alım' ihalesi KİK’e takıldı. 706 şoför, 67 kademe personeli, 37 manevra personeli, 34 temizlik personeli ve 13 amir alımını kapsayan hizmet ihalesi 18 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştı. Ancak, İETT’nin açtığı ihaleye, merkezi Ankara’da bulunan bir şirket itiraz etti. Şikayet başvurusunu değerlendiren KİK, 26 Aralık 2019 tarihli kararında, İETT’nin ihale şartnamesinde yer verdiği iki ayrı düzenlemeyi mevzuata aykırı bularak iptal etti. Söz konusu düzenlemelerden biri, ihaleyi üstlenecek olan kuruluşa, ihale şartnamesine aykırı davranması durumunda kendisine uygulanacak cezalarla ilgiliydi. Diğeri ise çalıştırılacak işçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesiyle ilgili düzenlemeydi.

KİK İPTAL KARARINI OYBİRLİĞİYLE ALDI

KİK’in iptal kararının sonuç bölümünde özetle şöyle denildi:

"Sonuç olarak, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, anılan kanunun 54'üncü maddesinin on birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline, oybirliği ile karar verildi."