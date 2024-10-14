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  4. İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var: Çok sayıda ekip sevk edildi

İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var: Çok sayıda ekip sevk edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.10.2024 09:15
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İstanbul güne kaza haberiyle başladı. Bahçelievler'de, İzzettin Çalışlar Caddesi'nde bir İETT otobüsü ağaca çarptı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar var, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da İETT kazası! Bahçelievler'de bir otobüs ağaca çarptı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İlk bilgilere göre yaralıların olduğu bildirildi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İETT kaza otobüs
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