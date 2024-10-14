İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul güne kaza haberiyle başladı. Bahçelievler'de, İzzettin Çalışlar Caddesi'nde bir İETT otobüsü ağaca çarptı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar var, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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