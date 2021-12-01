İETT otobüsü alev alev yandı

Olay, saat 01.15 sıralarında Başakşehir, İkitelli Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ALEVLER YÜKSELDİ

Sürücüsünün yakıt almaya gittiği doğal gazla çalışan İETT otobüsünün bilinmeyen bir sebeple arka kısmında alevler yükseldi. İçinde yolcu bulunmayan otobüsün alev aldığını fark eden sürücü, hemen otobüsten inerek olayı itfaiye ekiplerine haber verdi.

BİR SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmalarının sonucunda yangını söndürdü. Yangın sonrasında otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sırasında ise yol çift taraflı trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)





