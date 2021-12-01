HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İETT otobüsü alev alev yandı

İETT otobüsü alev alev yandı

01.12.2021 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de sürücüsünün yakıt almaya gittiği seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İETT otobüsü alev alev yandı

Olay, saat 01.15 sıralarında Başakşehir, İkitelli Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Son Dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralıSon Dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ALEVLER YÜKSELDİ

Sürücüsünün yakıt almaya gittiği doğal gazla çalışan İETT otobüsünün bilinmeyen bir sebeple arka kısmında alevler yükseldi. İçinde yolcu bulunmayan otobüsün alev aldığını fark eden sürücü, hemen otobüsten inerek olayı itfaiye ekiplerine haber verdi.

BİR SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmalarının sonucunda yangını söndürdü. Yangın sonrasında otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sırasında ise yol çift taraflı trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

İstanbul'dan hareket etmişti! 46 kişinin yanarak öldüğü otobüsün görüntüleri ortaya çıktıİstanbul'dan hareket etmişti! 46 kişinin yanarak öldüğü otobüsün görüntüleri ortaya çıktı

65b4e417eec094ca35b2f37ba3bcf9f6

9388ce9433d5c0aab2d95677a46aefa8

af6397ce5d2914c817d06c8b61be1272

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı ile metrelerce uçarak öldü!Çatı ile metrelerce uçarak öldü!
PARTNER 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi
Çok acı olay! 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybettiÇok acı olay! 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uğur Şahin'den tedirgin eden Omicron açıklaması

Uğur Şahin'den tedirgin eden Omicron açıklaması

Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.