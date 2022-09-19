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İETT otobüsü kaza yaptı! Tramvay seferleri aksadı

19.09.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılan seferler otobüsün çekilmesiyle normale döndü.

İETT otobüsü kaza yaptı! Tramvay seferleri aksadı

Güneştepe Tramvay Durağı önünde saat 06.30'da İETT otobüs şoförü döneceği yönü kaçırınca yasaklı olan tramvay yoluna girdi. Yasaklı bölgeden çıkmak için geri geri gelen otobüs şoförü tramvay yolundaki elektrik direğine çaptı. Kazanın nedeniyle Bağcılar- Kabataş tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı. Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasındaki seferler ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verirken kaza yapan otobüsün tramvay yolundan çekilmesiyle seferler normale döndü.

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"ANINDA MÜDAHALE EDİLMESİ LAZIM"

İşe gitmek için beklediğini ifade eden Ünal Aras, "Maalesef İstanbul'un hali bu. Tramvay yolunda araçların girişinin yasak olduğu bölgeler var. Burası küçük bir kamu yeri değil. Burası büyük bir tramvay hattı. Herhangi bir problem olduğu zaman anında müdahale edilmesi lazım. Biz işe gidiyoruz mazeret olarak kazayı söyleyebiliriz. Okula giden öğrenciler ne olacak? Az önce yolda yürürken engelli çocuk yürüyemiyordu. O çocuk buradan 3 durak yürümek zorunda kalacak" dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İETT
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