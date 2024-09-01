İETT otobüsü kaza yaptı! Yol trafiğe kapatıldı

İstanbul Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü kaza yaptı.

E5 Karayolu Edirne istikameti kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır