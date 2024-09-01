HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İETT otobüsü kaza yaptı! Yol trafiğe kapatıldı

İETT otobüsü kaza yaptı! Yol trafiğe kapatıldı

01.09.2024 13:26
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Deprem bölgesinde yüz güldüren hasat; sofralık zeytin kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı buluyor

Deprem bölgesinde yüz güldüren hasat; sofralık zeytin kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı buluyor

Baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın feci görüntüleri ortaya çıktı

Baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın feci görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da vahşet! Elindeki dirgenle yavru köpeği canice katletti... Dakikalarca vurdu: Araya girmeye çalışanları tehdit etti

Ankara'da vahşet! Elindeki dirgenle yavru köpeği canice katletti... Dakikalarca vurdu: Araya girmeye çalışanları tehdit etti

İçerik devam ediyor
01.09.2024 13:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul etkili olan sağanak yağış nedeniyle İETT otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü kaza yaptı.
E5 Karayolu Edirne istikameti kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İETT
En Çok Okunan Haberler
Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

Dünyada meraklısı çok! İlkini eşine hediye etti... Yurt dışına satıyor

Dünyada meraklısı çok! İlkini eşine hediye etti... Yurt dışına satıyor

Türkiye Narin'i merak ediyor! 33 bin kişi sorgulandı: 'Bazı iddialar var onları şimdilik söylemeyelim'

Türkiye Narin'i merak ediyor! 33 bin kişi sorgulandı: 'Bazı iddialar var onları şimdilik söylemeyelim'

Bir ilin sanayisi alarm veriyor! 3 ayda 50 fabrika küle döndü: Hem patron zararda hem çalışan

Bir ilin sanayisi alarm veriyor! 3 ayda 50 fabrika küle döndü: Hem patron zararda hem çalışan

Adıyaman'da dehşet evi! 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları o anlara tanıklık etti: Cani koca önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

Adıyaman'da dehşet evi! 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları o anlara tanıklık etti: Cani koca önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

Karabük yağışa teslim oldu! Caddeler tanınmaz hale geldi, insanların yardımına botla gittiler

Karabük yağışa teslim oldu! Caddeler tanınmaz hale geldi, insanların yardımına botla gittiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.