İETT otobüsü kaza yaptı! Yol trafiğe kapatıldı

İstanbul etkili olan sağanak yağış nedeniyle İETT otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı.
İstanbul Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü kaza yaptı.
E5 Karayolu Edirne istikameti kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. (İHA)
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