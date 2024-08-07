İETT otobüsü, kuaför dükkanına girdi! Yaralılar var, bina tahliye edildi

İstanbul Pendik’te sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, kuaför dükkanına girdi. Kazada otobüs şoförü B.D. yara almazken, otobüs içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. İETT aracının çarptığı bina tahliye edildi.
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