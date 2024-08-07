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  4. İETT otobüsü, kuaför dükkanına girdi! Yaralılar var, bina tahliye edildi

İETT otobüsü, kuaför dükkanına girdi! Yaralılar var, bina tahliye edildi

07.08.2024 19:17
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İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir kuaför dükkanına girdi. Olayda 6 kişi yaralanırken, otobüsün çarptığı bina tahliye edildi.

İETT otobüsü, kuaför dükkanına girdi! Yaralılar var, bina tahliye edildi

İstanbul Pendik’te sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, kuaför dükkanına girdi. Kazada otobüs şoförü B.D. yara almazken, otobüs içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. İETT aracının çarptığı bina tahliye edildi.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul İETT
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