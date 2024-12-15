İETT otobüsü yokuş aşağı kaydı evin bahçesine düştü! 2 vinç yardımı ile anca kaldırıldı

Kaza, 10.30 sıralarında, Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 3490 plakalı İETT otobüsü, park halindeyken yokuş aşağı kaymaya başladı.

ÖNCE DUVARA SONRA BAHÇEYE

Kayan otobüs sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan sonra yine sokaktaki başka bir evin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 VİNÇ YARDIMI GELDİ

Kazada yaralanan olmazken İETT otobüsünde hasar meydana geldi. Otobüs olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

(DHA)