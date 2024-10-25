HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İETT "Otobüsüm nerede​?" uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

İETT "Otobüsüm nerede​?" uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
23.10.2024 18:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Otobüsüm Nerede" uygulaması, toplu ulaşım kullanıcıları için önem taşır. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, otobüslerin nerede olduğu bilgisinin anlık olarak takip edilebilmesi, yolcuların zaman yönetimi açısından kritik bir avantaj sağlar. Peki, İETT "Otobüsüm nerede?" uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

İETT "Otobüsüm nerede​?" uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

Dijitalleşen dünyamızda günlük yaşamı kolaylaştıran pek çok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalardan biri, toplu ulaşımda milyonlarca İstanbullu tarafından kullanılan İETT otobüslerinin ne zaman geleceğini gösteren uygulama olarak bilinen MOBİETT’tir. Ancak uygulama, zaman zaman kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen çeşitli sorunlar yaşatmaktadır. İETT, bu şikayetleri dikkate alarak yeni bir sürüm geliştirmiştir. Bu güncelleme ile "Otobüsüm Nerede?" uygulaması getirilerek, toplu ulaşımın daha verimli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir.

İETT "Otobüsüm nerede?" uygulaması nedir?

"Otobüsüm Nerede?" uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan resmî bir mobil platformdur. Böylece Otobüsüm nerede İstanbul’da ve uyumlu diğer şehirlerdeki otobüs hatlarının güzergahlarını, sefer saatlerini ve hangi duraklardan hangi hatların geçtiğini gösterebilir.

Otobüsün nerede olduğunu gösteren uygulama sayesinde seyahat planınızı yaparken, ulaşmak istediğiniz noktaya en uygun güzergahı bulmak için otobüsüm nerede İETT uygulamasını kullanabilirsiniz.

İETT "Otobüsüm nerede?" uygulaması ne işe yarar?

Anlık konum takibi: Kullanıcılar bu uygulama ile sefer hâlinde olan otobüslerin nerede olduğunu harita üzerinde görebilir. Canlı otobüs takip İETT sayesinde yolcuların otobüslerin yaklaşma sürelerini daha doğru bir şekilde tahmin etmelerini sağlar.

  • Durak bilgileri: Uygulama, kullanıcılara en yakın durakları ve o duraklardan geçen otobüslerin bilgilerini sunar. Böylece yolcular, hangi otobüslerin hangi duraklardan geçtiğini öğrenebilir.
  • Güzergah bilgisi: Kullanıcılar, seçtikleri otobüslerin güzergahlarını inceleyebilir, böylece hangi duraklardan geçeceğini önceden görebilirler.
  • Sefer saatleri: Uygulama, belirli bir duraktan hareket edecek otobüs saatlerini göstererek, yolcuların bekleme sürelerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

İETT "Otobüsüm nerede?" uygulaması nasıl kullanılır?

  • Öncelikle, uygulamayı App Store (iOS) veya Google Play Store (Android) üzerinden indirin. Bunun için arama çubuğuna "Otobüsüm Nerede?" yazarak kolayca bulabilirsiniz.
  • Uygulamayı ilk kez açtığınızda, bazı özelliklerden yararlanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız istenebilir.
  • Uygulama açıldığında, ana ekran karşınıza çıkacak. Buradan harita görünümünde, yakınınızdaki durakları ve otobüslerin konumlarını görebilirsiniz.
  • Harita üzerinde mavi simgelerle gösterilen duraklara tıklayarak, o durakta bekleyen otobüslerin bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İETT otobüs
En Çok Okunan Haberler
Felçli kocasına 6 yıl baktı, iyileşince yaptıklarına inanamadı

Felçli kocasına 6 yıl baktı, iyileşince yaptıklarına inanamadı

Fatih Altaylı'ya tepkiler dinmiyor: "TUSAŞ'taki şehitler sizin Filistinlileri koruma hevesiniz yüzünden öldü" dedi ortalık karıştı

Fatih Altaylı'ya tepkiler dinmiyor: "TUSAŞ'taki şehitler sizin Filistinlileri koruma hevesiniz yüzünden öldü" dedi ortalık karıştı

Cenaze törenindeki tuhaf görüntülerin sırrı açığa çıktı

Cenaze törenindeki tuhaf görüntülerin sırrı açığa çıktı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasası UEFA'dan gelen parayla rahatladı!

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasası UEFA'dan gelen parayla rahatladı!

Büyükelçi atamalarında eski bakanın kız kardeşi de yer aldı!

Büyükelçi atamalarında eski bakanın kız kardeşi de yer aldı!

Hain TUSAŞ saldırısını bebek katili PKK üstlendi!

Hain TUSAŞ saldırısını bebek katili PKK üstlendi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.