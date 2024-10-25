İETT "Otobüsüm nerede​?" uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

Dijitalleşen dünyamızda günlük yaşamı kolaylaştıran pek çok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalardan biri, toplu ulaşımda milyonlarca İstanbullu tarafından kullanılan İETT otobüslerinin ne zaman geleceğini gösteren uygulama olarak bilinen MOBİETT’tir. Ancak uygulama, zaman zaman kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen çeşitli sorunlar yaşatmaktadır. İETT, bu şikayetleri dikkate alarak yeni bir sürüm geliştirmiştir. Bu güncelleme ile "Otobüsüm Nerede?" uygulaması getirilerek, toplu ulaşımın daha verimli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir.

İETT "Otobüsüm nerede?" uygulaması nedir?

"Otobüsüm Nerede?" uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan resmî bir mobil platformdur. Böylece Otobüsüm nerede İstanbul’da ve uyumlu diğer şehirlerdeki otobüs hatlarının güzergahlarını, sefer saatlerini ve hangi duraklardan hangi hatların geçtiğini gösterebilir.

Otobüsün nerede olduğunu gösteren uygulama sayesinde seyahat planınızı yaparken, ulaşmak istediğiniz noktaya en uygun güzergahı bulmak için otobüsüm nerede İETT uygulamasını kullanabilirsiniz.

İETT "Otobüsüm nerede?" uygulaması ne işe yarar?

Anlık konum takibi: Kullanıcılar bu uygulama ile sefer hâlinde olan otobüslerin nerede olduğunu harita üzerinde görebilir. Canlı otobüs takip İETT sayesinde yolcuların otobüslerin yaklaşma sürelerini daha doğru bir şekilde tahmin etmelerini sağlar.

Durak bilgileri: Uygulama, kullanıcılara en yakın durakları ve o duraklardan geçen otobüslerin bilgilerini sunar. Böylece yolcular, hangi otobüslerin hangi duraklardan geçtiğini öğrenebilir.

Güzergah bilgisi: Kullanıcılar, seçtikleri otobüslerin güzergahlarını inceleyebilir, böylece hangi duraklardan geçeceğini önceden görebilirler.

Sefer saatleri: Uygulama, belirli bir duraktan hareket edecek otobüs saatlerini göstererek, yolcuların bekleme sürelerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

İETT "Otobüsüm nerede?" uygulaması nasıl kullanılır?