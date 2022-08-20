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İETT otobüsünde dehşeti yaşatmışlardı! Şoförün aldığı karar şoke etti

20.08.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İETT şoförü İhsan Uzun'un trafikte yaşadığı dehşet, işini bırakmasıyla sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde otobüsteki yolcularla beraber trafikte korku dolu anlar yaşayan Uzun, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Benzer saldırılara sık sık maruz kaldığını belirten Uzun'un uğradığı saldırı kamera tarafından anbean görüntülendi.

İETT otobüsünde dehşeti yaşatmışlardı! Şoförün aldığı karar şoke etti

İETT otobüsü şoförü İhsan Uzun'u, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Zekeriyaköy'de uğradığı saldırı isyan ettirdi! Trafikte yaşadığı yol verme tartışmasından sonra otobüsü takip eden 3 araç aracın önünü keserek hem yolculara hem de otobüsün sürücüsü Uzun'a dehşeti yaşattı. İETT şoförleri olarak can güvenlikleri olmadığını ifade eden Uzun, "Can güvenliğimin olduğu bir işte çalışmak istiyorum. İETT işletme şoförleri olarak kimse bize sahip çıkmıyor" diye konuştu.

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OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESİP SALDIRDILAR

Olay, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Zekariyaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Hacıosman- Kısırkaya arasında sefer yapan 152 nolu hatlı İETT otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü tartışma sonrası otomobilin sürücüsü İETT otobüsünü takip etti. Şoförün jandarma karakoluna doğru sürdüğü İETT otobüsün önü 3 araçla kesildi. Araçlardan inen kişiler otobüse yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Şoförünün kapıyı açmadığı otobüsteki yolcular korku dolu anlar yaşadı.

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KORNAYA BASIP JANDARMAYI BEKLEDİ

Şoför uzun süre kornaya basarak jandarmanın gelmesini sağladı. Gelen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, bölge sorumluluk alanı olduğu için işlem yapması için polis ekibi çağırdı. Gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Otobüs şoförü İhsan Uzun, saldırganlardan şikayetçi oldu.

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"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

4.5 yıldır İETT otobüsü şoförlüğü yapan İhsan Uzun, benzer saldırıları çok sık yaşadığı ve can güvenliği kalmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

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Yaşadıklarını anlatan İhsan Uzun şöyle konuştu:

"Sarıyer Hacıosman Kısırkaya arasında çalışan 152 nolu hatta görevli otobüs şoförüyüm. Normal yolumda giderken bir araç önüme çıktı. Ben de kaza olmaması için frene bastım. Sonra 3 araç peşime takıldı. Ben de can güvenliğimi sağlamak için jandarmanın önünde durdum. Araçtan inip otobüsün şoför tarafının camını yumruklamaya başladılar. Kapı tarafına geçip yumrukladılar. Küfrettiler. Jandarma olaya müdahale etti. Biz İETT işletme şoförleri olarak can güvenliğimiz yok. Daha önce de böyle durumlarla karşı karşıya kaldım. İETT'nin bu duruma önlem alması gerekiyor. Arkadaşlarımızın can güvenliği yok. Ben evli ve iki çocuk babasıyım. Bu konu sebebiyle can güvenliğim olmadığı için işimi de bırakıyorum. Can güvenliğimin olduğu bir işte çalışmak istiyorum. İETT işletme şoförleri olarak kimse bize sahip çıkmıyor."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şoför İETT istifa
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