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İETT otobüsünde genç kadına bakarak mastürbasyon yaparken yakalanmıştı! Cezası belli oldu

12.12.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 26 Ekim 2020 tarihinde İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde, genç kadına bakarak mastürbasyon yapan M.R.Ö'nün cezası belli oldu.

İETT otobüsünde genç kadına bakarak mastürbasyon yaparken yakalanmıştı! Cezası belli oldu

İstanbul'daki mastürbasyon skandalında yeni bir gelişme yaşandı. 2020 yılında İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde, Pınar Ç.'ye bakarak mastürbasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan 44 yaşındaki M.R.Ö.'nün cezası belli oldu.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.R.Ö. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

SAVCI 2 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, şikayetçi Pınar Ç.'nin otobüsün arka kısmında otururken, sıralı koltuklardan birini de sanık M.R.Ö.'nün oturduğu, bir süre sonra şikayetçiye bakarak kıyafeti üzerinden, teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı anlatıldı.

'KAŞINIYORDUM' DEMİŞTİ

Her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de, şikayetçiye bakarak eylemde bulunduğu belirtildi. Mütalaada ayrıca, şikayetçi Pınar Ç.'nin 'Cinsel taciz' eylemini ispat etmek amacıyla, telefonuyla sanığın eylemini çektiği ve bu nedenle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

Çocukların gözünün önünde mastürbasyon yapmaya başlayınca... Çocukların gözünün önünde mastürbasyon yapmaya başlayınca...

Mütalaada sanık M.R.Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

MAHKEME 1 YILA HÜKMETTİ

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık M.R.Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5'i 'Cinsel taciz', biri 'Hayasızca hareket' olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen M.R.Ö.'nün, 'Teşhir etmek suretiyle cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

(DHA)

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İETT cinsel taciz

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