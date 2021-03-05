HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İETT otobüsünde mastürbasyon iddiasında sanığa yakalama kararı

İETT otobüsünde mastürbasyon iddiasında sanığa yakalama kararı

05.03.2021 11:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde mastürbasyon yaptığı iddia edilen sanığın 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başladı.

İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde mastürbasyon yaptığı iddia edilen sanığın 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başladı. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
İstanbul’da İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde 26 Ekim 2020 tarihinde mastürbasyon yaptığı iddia edilen M.R.Ö.’nün (44) hareketleri yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. M.R.Ö., görüntüleri çeken P.Ç.’nin şikayeti üzerine Beşiktaş Meydan’ındaki otobüs duraklarında otobüsten indiği sırada gözaltına alınmıştı. Emniyette, 5’i cinsel taciz, 1’i hayasızca hareketler olmak üzere toplamda 7 ayrı suç kaydı bulunan M.R.Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ‘cinsel taciz’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenmişti. Sanık M.R.Ö.’nün yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki P.Ç. hazır bulunurken, sanık M.R.Ö. duruşmaya katılmadı.
Hakim, hakkında zorla getirme kararı bulunan sanığın talimat mahkemesine gitmediğini ve adresinde temin edilemediğini kaydetti.

"Telefonum ile olanı biteni kaydettim"
Duruşmada beyanda bulunan müşteki P.Ç.,
"Sanık bulunduğum otobüsteydi. Onun bulunduğu yere parelel olacak şekilde diğer taraftaki koltuğa oturdum. Sanık, elini pantolonunun içine sokmadan, pantolonun üzerinden cinsel organıyla oynamaya başladı. Bunu yaparken sürekli bana bakıyordu. Net bir şekilde, eylemini bana yönelttiğini anladım ve gördüm. Telefonum ile olanı biteni kaydettim. Yaklaşık yarım saat eylemine devam etti. Bir ara uyudu, sonra tekrar aynı hareketleri yaptı. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Davaya katılma talebinin kabulüne karar verilmesini isteyen duruşma savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.
Müşteki P.Ç.’nin davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
AFAD, Kandilli son depremlerAFAD, Kandilli son depremler
MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

HES ihbar nedir? HES ihbar nasıl kullanılır?

HES ihbar nedir?

Bitlis'teki askeri helikopter neden düştü? Kazanın nasıl olduğuyla ilgili Cougar tipi helikopter pilotundan açıklama

Bitlis'teki askeri helikopter neden düştü?

İETT otobüsünde mastürbasyon yapmıştı! İğrenç olayla ilgili mahkemeden flaş karar

İETT otobüsündeki iğrenç olayla ilgili mahkemeden flaş karar

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Ağrı'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar,Ağrı'da hafta sonu yasak var mı?

Ramo yeni bölüm izle | Sibel Hasan'a gerçeklerle yüzleşmesini söylüyor

Ramo yeni bölüm izle

Cumartesi ve pazar eczaneler açık mı? Hafta sonu eczane çalışma saatleri

Eczanelerin çalışma saatleri değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.