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  4. İETT otobüsünde mastürbasyon yapmıştı! İğrenç olayda karar verildi

İETT otobüsünde mastürbasyon yapmıştı! İğrenç olayda karar verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Sarıyer, İstinye'de İETT otobüsünde yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.R.Ö. hakkında çıkarıldığı mahkemece "Cinsel taciz" suçundan ev hapsi kararı verildi.

Olay, İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana gelmişti. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yapmıştı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntüler ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntüleri çeken P.Ç.'nin şikayeti üzerine şüpheli M.R.Ö (44) gözaltına alındı. Savcılığa getirilen şüpheli M.R.Ö adli kontrol verilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüpheli M.R.Ö hakkında "Cinsel taciz" suçundan ev hapsi kararı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sapık la sapık caydırıcı cezalar verilmedikçe de iyice bunun gibiler artacak
@aslan_mustafa_1986 genelev yapılmalı her ilçeye
Evde devam etsin diye. Hakim anlayışlı. Adamın rahatı için karar vermiş
ev hapsi nedir ya bu kadar basit mi yazıklar olsun böyle adalet e , ama pardon adalet yok bu ülkede
Adalet sadece reis ve tayfasına çatarsan var.
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