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İETT otobüsünde mastürbasyon yapmıştı! İğrenç olayla ilgili mahkemeden flaş karar

05.03.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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İETT otobüsünde mastürbasyon yapmıştı! İğrenç olayla ilgili mahkemeden flaş karar

İstinye Dereiçi - Kabataş arası sefer yapan İETT otobüsünde mastürbasyon yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başladı. Mahkeme heyeti duruşmaya gelmeyen sanık M.R.Ö hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

26 Ekim 2020 tarihinde İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde mastürbasyon yaptığı iddia edilen M.R.Ö.'nün (44) yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından kaydedilmişti. Duruşmanın müştekisi P.Ç verdiği beyanda, "Sanık bulunduğun otobüsteydi. Elini pantolonunun içine sokmadan pantolonunun üstünden cinsel organıyla oynamaya başladı. Bunu yaparken sürekli bana bakıyordu. Net bir şekilde eylemini bana yönelttiğini anladım ve gördüm. Ben de telefonla olan biteni kaydettim. Yaklaşık yarım saat eylemine devam etti. Bir ara uyudu uyanıp tekrar aynı hareketleri yaptı" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın belirttiği adreste bulunmaması anlaşıldığından yakalama emri çıkarttı.

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3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Öte yandan olay sonrası kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan M.R.Ö'nün 5'i cinsel taciz, 1'i hayasızca hareketler olmak üzere toplamda 7 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı. M.R.Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 'cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

DHA

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