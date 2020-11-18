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İETT otobüsünde panik anları: bir anda alev aldı

18.11.2020 16:13 | Son Güncelleme:
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Şişli’de bir yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şişli’de bir yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İlk müdahalesini şoförün yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, 14.40 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki bir İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüsünün motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otobüsü kaplayınca şoför aracı yol kenarına çekip paniğe kapılan yolcuları tahliye etti. Olayın şokunu üzerinden atan otobüs şoförü aracın içerisinde bulunan yangın tüpüyle yangına ilk müdahaleyi yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle yangın tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüste ise maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.
Yol kenarında çiçek satan Serap Gezer isimli vatandaş yangını anbean gördüğünü söyleyerek, "Ben çiçekleri düzeltiyordum, saplarını kesiyordum, kafamı döndürmemle lastiğin alev topuna döndüğünü gördüm. Hemen şoför bey indi yangın tüpüyle söndürdü. Çok panik yaşadık. Dört beş kişi aşağıya indiler onlarda kaçıştılar. Üç beş dakika sürmeden itfaiye ekipleri anında geldi Allah razı olsun" dedi.

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