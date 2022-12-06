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İETT otobüsüne çarpmış, 33 kişi yaralanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim

06.12.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 33 kişinin yaralandığı İETT otobüsü ile tramvayın karıştığı kazada yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sev edilen vatmanın savcılıktaki ifadesinde yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Şüpheli tramvay sürücüsü "Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim, kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm" diye konuştu.

İETT otobüsüne çarpmış, 33 kişi yaralanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim

Alibeyköy'deki korkunç kaza dün sabah saatlerinde meydana gelmişti. İçinde yolcuların da olduğu İETT otobüsüne, tramvay çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenip adeta ikiye bölünürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada 33 kişi yaralanmış, otobüste sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Kazaya karışan iki aracın da kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, adeta ikiye bölünen İETT otobüsünün bir kısmı olay yerinden çekiciyle kaldırılmıştı.

TRAMVAY SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan tramvay sürücüsü şüpheli Semi Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli vatman Semi Ö., savcılıkta verdiği ifadenin ardından ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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"EN SON YOLU TAKİP ETTİĞİMİ BİLİYORUM SONRAKİ SÜRECİ HATIRLAMIYORUM’’

Şüpheli Semi Ö. savcılıktaki ifadesinde yaklaşık 7 yıldır İBB’nin Metro İstanbul şirketinde vatman olarak görev yaptığını söyleyerek, "2 yıldır da T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattında çalışmaktayım. Olay günü Alibeyköy Otogar durağından kalkış yaptım. O ana kadar tramvay kabini içerisinde mekanik arızaya işaret edecek herhangi bir olumsuz durum hissetmedim. Yolcuları aldıktan sonra tekrar hareketlendim. En son yolu takip ettiğimi biliyorum ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim, bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır’’ dedi.

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"AÇLIKTAN GÖZÜM KARARMIŞ VEYA BAYILMIŞ OLABİLİRİM"

Şüpheli vatman Semi Ö. ifadesinin devamında, "Olay sabahı hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Sağlık ekipleri beni hastaneye götürdüler, tedavimin ardından emniyete ifademi verdim. Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi, daha önce hiç kazam yoktur. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir.

İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Yaralılar var İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Yaralılar var

Tramvay peron ayrılışlarında bir sonraki hemzemin geçit, kavşaklar, makaslar ve yaya yollarında tramvayın sinyalizasyon sistemi yolun ışığını diğer araçlar için kırmızıya çevirir ve yol önceliğini tamamen tramvaya verir. Bu sistem tamamen otomatik olarak sürücüye bağlı olmaksızın çalışır. Olay tarihinde yaşanan kazada sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum, araştırılmasını isterim’’ ifadelerini kullandı.

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SAVCILIK İBB'DEN SİNYALİZASYON BİLGİSİ İSTEDİ

Öte yandan soruşturma çerçevesinde savcılık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü'nün sinyalizasyon hareketlerine dair inceleme yaptığını belirterek, olay sırasında ve diğer zamanlarda arıza olup olmadığı ve sinyalizasyon hareketlerine dair bilgilerin savcılığa gönderilmesini istedi.

dsgsh

(İHA-DHA)

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trafik kazası Vatman tramvay

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