İETT otobüsünün camını tekme atarak kırdı! O anlar kamerada

Arnavutköy Deliklikaya-Hadımköy hattında sefer halindeki İETT otobüsünde arıza yaşandı. İddiaya göre İETT otobüsünün şoförü V.K., ön kapı çalışmadığı gerekçesiyle Haraççı Caddesi'ndeki durağa yanaşıp yolcuları indirdi. Bu sırada yolculardan B.K. (17), şoförle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında B.K., tekme atarak otobüsün ön kapısının camını kırdı.Olay yerine gelen polis ekipleri B.K.'yı Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Otobüs şoförünün şikayetçi olduğu şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

