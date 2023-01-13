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  4. İETT otobüsünün camını tekme atarak kırdı! O anlar kamerada

İETT otobüsünün camını tekme atarak kırdı! O anlar kamerada

13.01.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de iddialara göre arıza nedeniyle otobüsü kenara çekip yolcuları indiren şoförle yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yolculardan biri otobüsün camına tekme atarak kırdı. O anları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti.

Arnavutköy Deliklikaya-Hadımköy hattında sefer halindeki İETT otobüsünde arıza yaşandı. İddiaya göre İETT otobüsünün şoförü V.K., ön kapı çalışmadığı gerekçesiyle Haraççı Caddesi'ndeki durağa yanaşıp yolcuları indirdi. Bu sırada yolculardan B.K. (17), şoförle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında B.K., tekme atarak otobüsün ön kapısının camını kırdı.Olay yerine gelen polis ekipleri B.K.'yı Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Otobüs şoförünün şikayetçi olduğu şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy İETT otobüs

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