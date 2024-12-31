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  4. İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ağır yaralı

İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ağır yaralı

31.12.2024 21:11
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Eyüpsultan'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde bulunan Ceyda Ö. (22) ve Abdullah Semih A. (23) ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede ise alkol şişeleri bulundu. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ağır yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil, aynı yönde seyreden hafif ticari aracı sollayarak karşı şeride geçti. Araç, şerit değiştirdiği sırada karşı yönden gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

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2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kaza sonrası otomobilde bulunan Ceyda Ö. (22) ve Abdullah Semih A. (23) ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçta bulunan 2 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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ARAÇTA ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede ise alkol şişeleri bulundu. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İETT kaza otobüs
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