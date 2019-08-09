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İETT şoförlerinden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:11 | Son Güncelleme

Hizmet-İş Sendikası üyesi İETT şoförleri, görev başında maruz kaldıkları şiddet, kötü muamele ve saldırıları protesto etti

İSTANBUL (AA) - İETT şoförleri görev sırasında uğradıkları şiddet ve kötü muameleyi protesto etti.

İETT Topkapı Garajı önünde bir araya gelen Hizmet-İş Sendikası üyesi şoförler, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası İETT 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Günçe, İETT şoförlerine yönelik şiddetin dinmek bilmediğini söyledi.

Bir İETT şoförünün 7 Ağustos'ta hakaret, darp ve bıçaklı saldırıya uğradığını anlatan Günçe, "İşi ve derdi insanları evine ve işine güvenli bir şekilde ulaştırmak olan şoför arkadaşlarımızın İstanbul trafiğinin yoğun ve stresli ortamı içerisinde bir de yolcular tarafından kötü muameleye maruz kalmaları, bizleri derinden üzmektedir. Unutulmamalıdır ki yumruk atılan, küfredilen, bıçaklanan şoförler, sizleri işinize ve evinize götürmesi için canınızı emanet ettiğiniz insanlardır. Bu insanlar ki 15 milyon insanı taşımaktadır." diye konuştu.

Günçe, 7 Ağustos'taki saldırının son olmasını istediklerini vurgulayarak, "Hizmet-İş Sendikası olarak, üyemiz İETT şoförlerine yapılan saldırıyı bir kez daha lanetliyor, saldırganlarla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Saldırıya uğrayan üyelerimizle yakından ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından protesto sona erdi.

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