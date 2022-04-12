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İETT şoförü dehşet saçtı! 75 yaşındaki adam kanlar içinde kalıp bayıldı

12.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te İETT şoförü adeta dehşet saçtı. İddiaya göre şoför ile yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

İETT şoförü dehşet saçtı! 75 yaşındaki adam kanlar içinde kalıp bayıldı

İstanbul'da cumartesi günü yaşanan olay dehşete düşürdü. İddiaya göre yolu olarak bindiği otobüste 75 yaşındaki Kadir Şahin, tartışma yaşadığı şoför tarafından darp edildi. Şoförün kendisine yumruk attığını iddia eden Şahin, kanlar içinde kaldı. İndiği durakta bayıldığını belirten Şahin, şoförden şikayetçi oldu. İşte İETT otobüsünde yaşanan darp olayının detayları...

ŞOFÖRÜN YUMRUKLU SALDIRISINA UĞRADI

Olay, cumartesi günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü.

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KANLAR İÇİNDE KALDI, SONRA BAYILDI

Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

İETT SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikayet üzerine polisin olaya ilişkin çalışması sürdürülürken, İETT de şoför hakkında idari soruşturma başlattı. İETT yetkililerince alınan ifadesinde şoförün, yolcu yoğunluğu nedeniyle kapıya sıkışmaması için ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini ve bu nedenle aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.

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"İFTARA GEÇ KALIYORUZ, DEVAM ET"

Olayı anlatan Kadir Şahin, "Fındıkzade'den otobüse bindim. Akbil'i bastım, önümde birkaç kişi vardı. Şoför, 'ortaya ilerleyin, sen de ilerle' dedi. Ben de ilerledim, 'ne bağırıyorsun?' dedim. Benim aşağı inmemi istedi. 'Terbiyesiz adam' dedi. Bana küfür etti, sensin o dedim. Otobüsün içerisinde bir anda kabini açarak bana saldırdı. Bir kişi olayı ayırdı, polisi aradı. Elim yüzüm kan içerisindeyken otobüste oturttular. Şehremini'ndeki karakolun önünde durduk. Arkadaki yolcular 'iftara geç kalıyoruz, devam et' dedi, şoför de polis gelmeden bastı gitti" dedi

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"ŞEHREMİNİ'DEN YÜZYIL MAHALLESİ'NE KADAR KANLAR İÇİNDE OTOBÜSLE GELMİŞ"

Oğlu Atilla Şahin, "Babam beni aradı. 'Yolda kavga ettik, bana vurdular' gibi bir şey söyledi. Babam geldi, her tarafı kan içerisinde. Otobüse girdim 'ne oldu' dedim. Şoför dedi ki 'baban bana küfür etti, ben haklıyım'. Küfür ettiyse bu adama vurulur mu, 74 yaşında adama vurulur mu, dedesi yaşında 4-5 hastalığı olan bir adam bu adam. Yüzyıl'dayken bayıldı babam. Ambulans çağırdık. Şehremini'nden kanlar içinde yaralı bir şekilde, Yüzyıl Köprüsü'ne kadar otobüsle gelmiş" diye konuştu.

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(DHA)

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