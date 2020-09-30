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'İETT şoförü tartıştığı kadın yolcunun burnunu kırdı' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 18:33 | Son Güncelleme

Kadıköy'de İETT sürücüsünün tartıştığı kadın yolcunun burnunu kırdığı iddia edildi.

'İETT şoförü tartıştığı kadın yolcunun burnunu kırdı' iddiası

Edinilen bilgiyi Kadıköy'de bir kadın yolcu ile otobüs sürücüsü arasında kart basmama nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada otobüs sürücünün vurması sonucu kadının burnunu kırıldığı belirtildi. Kadın derneklerinin sosyal medyadaki tepkisi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "İBB olarak, 29 Eylül Salı günü, bir kadın yolcumuz ile bir otobüs sürücüsü arasında yaşanan ve kurumumuzu son derece üzen arbede üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur" denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken açıklama şöyle devam etti:

"Şoförün anlatımlarına göre ise yolculuk sırasında İstanbulKart'ını basmayan kadın yolcu, kendisi tarafından uyarılmış. Şoför mahallinin hemen arkasındaki koltuklara oturan yolcumuz, kartını çıkaracağını ifade etmiştir. Yine şoförün anlatımına göre, son durağa gelindiğinde, kadın yolcumuz orta kapıdan inip yürümüştür. Şoför, hemen arkasından giderek yolcuya, kart basmadığını hatırlatmıştır. Şoförün ifadesiyle, kadın yolcumuz tarafından kendisine tekme ve tokatla saldırı yapılmıştır. Gerek şoförün olay sonrasında hastaneye giderek aldığı rapor, gerek perondaki saha görevlilerinin anlatımları da şoförü destekler ifadeler barındırmaktadır. Şoförün ve saha görevlilerinin bu beyanlarına rağmen, konu titizlikle ve tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Soruşturma, gerek araç içi, gerek peron alanı kamera görüntüleri incelendikten sonra sonuçlanacaktır. Kurum bünyesinde görev yapan hiç kimsenin, yolcularımıza saldırmasına göz yumamayız. Kadın yolcumuzun iddialarının doğru çıkması durumunda, mutlaka gereğinin yapılacağını bildirmek isteriz."

(DHA)


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