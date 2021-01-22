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İETT şoförüne bir saldırı daha

22.01.2021 23:42 | Son Güncelleme:
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İETT şoförüne bir saldırı daha

Kağıthane’de İETT şoförüne dün yapılan bir saldırının ardından bugün de Eyüp Sultan’da bir şoför saldırıya uğradı.Kağıthane’de İETT otobüs şoförüne ve otobüsüne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıkmış ve yapılan saldırı tepkilere neden olmuştu.

Kağıthane’de İETT şoförüne dün yapılan bir saldırının ardından bugün de Eyüp Sultan’da bir şoför saldırıya uğradı.
Kağıthane’de İETT otobüs şoförüne ve otobüsüne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıkmış ve yapılan saldırı tepkilere neden olmuştu. Dün yaşanan olayın ardından bugün de Eyüp Sultan’da akşam saatlerinde bir İETT otobüsü ve şoförü saldırıya uğradı. Saldırıya uğradıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan şoförün, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada saldırılar kınandı.

İETT şoförüne bir saldırı daha

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