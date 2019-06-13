İETT VE İSKİ’den Çatalca Belediyesine araç yardımı

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Çatalca Belediyesine 8 adet araç hibe edildi. Damperli kamyon, hasta nakil aracı, kuka, minibüs, çift kabin kamyonet ve 3 adet otobüsten oluşan araçlar Çatalca halkına hizmet edecek. Araçların teslim törenine telefonla bağlanan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Çatalcalı vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çatalca Meydanı’nda gerçekleştirilen tören ile İETT ve İSKİ tarafından Çatalca Belediyesine 8 adet araç hibe edildi. Törene Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, İETT Müdürü Ahmet Bağış, İSKİ Müdürü Fatih Turan, STK temsilcileri ve çok sayıda Çatalcalı vatandaş katıldı. Tören öncesi Çatalca Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi kısa bir gösteri sundu. Protokol konuşmaları sırasında Çatalca Belediye Başkanını telefonla arayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binalı Yıldırım alandaki vatandaşlara seslendi. Araçların Çatalca halkına hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, ”Bugün 31 Mart yerel seçimlerinde güvenerek göreve getirdiğiniz Mesut Üner başkanımız hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Mesut Başkanının Çatalca’da daha iyi hizmet yapabilmesi için İSKİ ve İEET tarafından 1 minibüs, 1 damperli kamyon, 1 hasta nakil aracı, 1 kuka ve 1 tane çift kabin kamyonet teslimatı gerçekleştiriliyor. Çatalca Belediyemiz orada yaşayan 68 bin hemşehrimize hizmetlerini daha güzel bir şekilde ulaştıracaktır. Hayırlı uğurlu olsun, bütün Çatalcalılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.