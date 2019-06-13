HABER

İETT VE İSKİ’den Çatalca Belediyesine araç yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 15:18 | Son Güncelleme

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Çatalca Belediyesine 8 adet araç hibe edildi.

İETT VE İSKİ’den Çatalca Belediyesine araç yardımı

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Çatalca Belediyesine 8 adet araç hibe edildi. Damperli kamyon, hasta nakil aracı, kuka, minibüs, çift kabin kamyonet ve 3 adet otobüsten oluşan araçlar Çatalca halkına hizmet edecek. Araçların teslim törenine telefonla bağlanan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Çatalcalı vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti.
Çatalca Meydanı’nda gerçekleştirilen tören ile İETT ve İSKİ tarafından Çatalca Belediyesine 8 adet araç hibe edildi. Törene Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, İETT Müdürü Ahmet Bağış, İSKİ Müdürü Fatih Turan, STK temsilcileri ve çok sayıda Çatalcalı vatandaş katıldı. Tören öncesi Çatalca Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi kısa bir gösteri sundu. Protokol konuşmaları sırasında Çatalca Belediye Başkanını telefonla arayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binalı Yıldırım alandaki vatandaşlara seslendi. Araçların Çatalca halkına hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, ”Bugün 31 Mart yerel seçimlerinde güvenerek göreve getirdiğiniz Mesut Üner başkanımız hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Mesut Başkanının Çatalca’da daha iyi hizmet yapabilmesi için İSKİ ve İEET tarafından 1 minibüs, 1 damperli kamyon, 1 hasta nakil aracı, 1 kuka ve 1 tane çift kabin kamyonet teslimatı gerçekleştiriliyor. Çatalca Belediyemiz orada yaşayan 68 bin hemşehrimize hizmetlerini daha güzel bir şekilde ulaştıracaktır. Hayırlı uğurlu olsun, bütün Çatalcalılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ayda 150 bin TL kira bedelinden kurtulduk”
Göreve geldiğinden beri Çatalca halkına hizmet etmek için çalıştığını belirten Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, bu araçları başka bir şirketten kiralasak ayda 150 bin TL masrafımız olacaktı. Bu yardımı yapan herkese çok teşekkür ediyoruz bizi bu yükten kurtardılar. Çatalca Belediyemize 8 tane araç noktasında bu güzel yaklaşımdan dolayı olarak çok mutluyuz. Seçimden sonra Çatalca’nın eksiklerini belirleyerek onlara nasıl daha fazla hizmet edebiliriz konusunda çalışmalarımız devam ediyor. AK Parti Belediyeciliğini buraya getirerek 5 yıl boyunca kesintisiz hizmet etmek istiyoruz. Çatalca’nın hizmet eksikliğinin farkındayız. İnşallah İstanbul seçimlerinde de Binalı Yıldırım’ın kazanmasıyla Yıldırım hızıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İETT VE İSKİ’den Çatalca Belediyesine araç yardımı

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Güvercin almak için istenen şartlar iş başvurusunda bile istenmiyorGüvercin almak için istenen şartlar iş başvurusunda bile istenmiyor
Muğla’da turist sayısından yüzde 19 artışMuğla’da turist sayısından yüzde 19 artış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa harikası üzerine asansör

Bu görüntüye tepki yağdı! Doğa harikasının üzerinde...

3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı!

Marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldılar!

Yeni askerlik sitemiyle ilgili yeni açıklama: Bazı revizeler söz konusu

'Yeni askerlik sisteminde bazı revizeler söz konusu'

İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

Duyar duymaz harekete geçtiler! Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi

Duyar duymaz harekete geçtiler! Satmaya çalıştıkları anda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.