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İETT'ye iki ödül birden

20.05.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen, teknoloji dünyasının en önemli ödüllerinden IDC Türkiye CIO Zirvesi’nde İETT Teknoloji ile İnovasyon ve BT Yönetişim kategorilerinde iki ödül kazandı.

İETT'ye iki ödül birden

13-14 Mayıs’ta ‘Dijital Öncelikli Dünyaya Yolculuğunuzu Hızlandırın’ temasıyla NG Enjoy Sapanca’da gerçekleştirilen zirvede, Proje Ödülleri ve Yılın CIO’su Ödülleri için bu sene 66 kurumdan gelen toplam 210 proje yarıştı. Projeler “Chief Information Officer” (CIO)’lar, üst düzey yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan 150 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

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İETT, ÖHO Araç İç Elektronik Sistemleri (Kamera, video analitik, görüntü, ses, şarj üniteleri ve telemetri) Kurulumu projesi ile Teknoloji ile İnovasyon kategorisinde 2’ncilik, Metrobüs/Toplu Taşıma Durak Yoğunluk Analizi Sistemi projesi ile BT Yönetişim kategorisinde 3’üncülük ödülünü kazandı.

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