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İETT yöneticileri, ALO 153'te telefon başına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

Yöneticiler, Beyaz Masa Empatiye Çağrı Günleri Projesi kapsamında Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi'nde telefonlara bakarak ulaşımla ilgili çağrıları cevapladı

İSTANBUL (AA) - İETT Genel Müdürlüğü yöneticileri, Beyaz Masa Empatiye Çağrı Günleri Projesi kapsamında Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi'nde telefonlara bakarak ulaşımla ilgili çağrıları cevapladı.

İETT'den alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İBB birim ve iştirak şirketleri yöneticilerine çağrı deneyimi sağlayan "İBB Beyaz Masa Empatiye Çağrı Günleri" organizasyonunda İETT yöneticilerini konuk etti.

Programa, iki gün boyunca öğleden önce ve sonra olmak üzere daire başkanları ve müdürlerden oluşan 60'ı aşkın yönetici katıldı.

- İETT yöneticileri ulaşım çağrılarını karşıladı

Konuk yöneticiler, Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi'nde telefon başına geçti. Vatandaşların otobüsün nerede olduğu, gidecekleri güzergah, varış süresi, kayıp eşya, MOBİETT gibi sorular yönelttiği çağrılar, İETT yöneticileri tarafından yanıtlandı.

İBB Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi, 2018 yılında 14 milyona yaklaşan çağrıyı karşıladı. Bu çağrı sayısının 3 milyon 500 bini ulaşım alanında gerçekleşti. Ulaşım çağrılarının yüzde 90'ı gün içerisinde 50 bin sefer düzenleyen İETT'ye ilişkin olurken, vatandaşlar sistem iyileştirmeleriyle durak kodu bilgisi ve araç konum sorularına anlık olarak yanıt buldu.

İBB Beyaz Masa Empatiye Çağrı Günleri'yle sistematik olarak yıl boyunca İBB birimlerinin yönetici ve çalışanlarına çağrı deneyimi sunulmaya devam edilecek. Aynı zamanda Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi çalışanları da İBB birimlerinin faaliyetlerini yerinde gözlemleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
ALO 153 Çağrı Merkezi İETT

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