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İETT zam ne zaman başlıyor? İETT zammı sonrası akbil fiyatları ne kadar oldu? İETT zammı yüzde kaç oldu? İETT yeni toplu taşıma ücretleri ne kadar?

06.04.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Günler öncesinden konuşulan ama UKOME Toplantısı'nda reddedilen toplu ulaşım zammı, 6 Nisan itibarı ile kabul edildi. Bu gelişme ile beraber İETT öğrenci ve tam aylık akbil fiyatlarına güncelleme getirildi. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar İETT zammı sonrası akbil fiyatlarının ne kadar olduğunu ve İETT zammın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte İETT zammı sonrası akbil fiyatları!

İETT zam ne zaman başlıyor? İETT zammı sonrası akbil fiyatları ne kadar oldu? İETT zammı yüzde kaç oldu? İETT yeni toplu taşıma ücretleri ne kadar?

İstanbul'da toplu taşıma yüzde 40 oranında zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerine ara zam teklifi oya sunuldu. Görüşmeler neticesinde İstanbul'da günlerdir beklenen toplu ulaşım zammı 6 Nisan itibarı ile kabul edildi. İşte haberin detayları...

İETT SONRASI AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi, akaryakıt giderlerindeki artış nedeniyle mart ayından beri üçüncü kez zam gündemiyle bir araya geldi. Toplu taşıma esnafının artan akaryakıt fiyatları nedeniyle talep ettiği zam; 23 Mart, 4 Nisan tarihli oturumlarda çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedilmişti. Toplantıda İBB yönetiminin hazırladığı zam teklifi, bu kez yapılan müzakerelerden sonra yeniden düzenlenerek oya sunuldu. Öneri kabul edildi. Böylelikle İstanbul’da ulaşıma son zam 1 Ocak 2022’de yapılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısını yaptı. Toplantı da gündem, ulaşıma yüzde 50 zam ve öğrenci biletine 25 yaş sınırı getirilmesi. Toplantıdan ilk olarak 25 yaş üstü öğrencilerle ilgili kademeli indirimli tarife teklifi görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, indirimli Mavi Kart ulaşım ücretinin "25 yaş altı olan öğrencilerde standart tarife olan 78 TL, 25 -30 yaş sınırı öğrenciler için 267 TL, 30 yaş üstü öğrenciler için 390 TL" olmasını teklif etti. Bu teklif UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi. Öğrenciler yaş sınırı olmadan indirimli mavi karttan faydalanmaya devam edecekler.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Taksimetre açılışı ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye

En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye

Minibüs indi-bindi 3.75'ten 5.25'e TL’ye çıkarıldı.

AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseltildi. İlk aktarma 3,92'den 5,48 liraya çıktı.

Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye, aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

İETT ZAMMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Servis ücreti zammı 7 Nisan, diğer zamlar ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmaya başlayacak.

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İstanbul'da toplu taşımaya zam!İstanbul'da toplu taşımaya zam!
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