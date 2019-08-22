İETT'den gece seferleri duyurusu

İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İETT'den bir süredir İstanbul'un önemli noktalarından havalimanına gerçekleşen seferlerin kesintisiz olması konusunda talepleri olduğunu hatırlatarak, ''Taksim, Kadıköy ve Levent gibi üç önemli noktadan artık 24 saat kesintisiz otobüs seferleri yapılacak. Son dönemde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan ciddi bir yolcu talebi ve trafiğimiz var. Bu sefer düzenlemesi bu talebe de olumlu yansıyacaktır.'' ifadelerini kullandı.

