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İETT'den gece seferleri duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

İETT'den gece seferleri duyurusu

İSTANBUL (AA) - İETT, hizmet verdiği bazı hatlarda gece seferleriyle ilgili duyuru yaptı.

İETT'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 saat ulaşım hizmeti veren gece hatlarının listesine yer verildi.

Buna göre, gece hizmet verecek hatlar şu şekilde sıralandı:

"34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme, 15F Beykoz Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan/Sarıgazi-Kadıköy, 25G Sarıyer-Taksim, 40 Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim, H-1 Mahmutbey Metro-İstanbul Havalimanı, H-2 Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı, H-6 Mescid-i Selam/Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, H-7 Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı, İST-1 Yenikapı-İstanbul Havalimanı, İST-2 Beylikdüzü/Çatalca-İstanbul Havalimanı, İST-3 Otogar-İstanbul Havalimanı, İST-4 Bakırköy-İstanbul Havalimanı, İST-5 Beşiktaş-İstanbul Havalimanı, İST-7 Kadıköy-İstanbul Havalimanı, İST-8 Pendik-İstanbul Havalimanı, İST-15 Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı, İST-17 Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı, İST-19 Taksim-İstanbul Havalimanı, İST-20 Sultanahmet-İstanbul Havalimanı, E-3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metro, E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy-Kadıköy, E-11 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-1 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, SG-2 Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı."

İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İETT'den bir süredir İstanbul'un önemli noktalarından havalimanına gerçekleşen seferlerin kesintisiz olması konusunda talepleri olduğunu hatırlatarak, ''Taksim, Kadıköy ve Levent gibi üç önemli noktadan artık 24 saat kesintisiz otobüs seferleri yapılacak. Son dönemde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan ciddi bir yolcu talebi ve trafiğimiz var. Bu sefer düzenlemesi bu talebe de olumlu yansıyacaktır.'' ifadelerini kullandı.

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