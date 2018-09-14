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İETT'den kış tarifesi düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

İETT, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren sefer saatlerini kış tarifesine göre düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - İETT, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlayacağı 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.

İETT'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüslerin sefer saatlerine kış tarifesine göre devam edeceği belirtildi.

İETT'nin yeni eğitim ve öğretim yılında kış tarifesine bağlı olarak otobüs ve sefer sayılarını da artıracağı aktarılan açıklamada, "Kış sezonuna göre yeniden düzenlenen sefer saatlerini yolcularımız, 'www.iett.istanbul' ve 'MobİETT' uygulamasından öğrenebilirler. Okulların açılmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında, kış tarifesine uygun olarak 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak. Okulların açıldığı gün, İETT ve Metro İstanbul tarafından gerçekleştirilecek ek seferlerle velilerin ve öğrencilerin toplu ulaşım sistemlerine yönlendirilmesi hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

- 17 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz

Okulların açılacağı gün toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğine de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulların açılmasıyla trafiğe katılacak çok sayıda öğrenciyi göz önünde alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar uyarınca, 17 Eylül Pazartesi günü 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçları ücretsiz hizmet verecek."

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İETT kış tarifesi sefer saati değişikliği

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