İETT'den kurban kesim yerlerine sefer

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT aracılığıyla İstanbulluların kurban kesim merkezlerine rahatlıkla ulaşmaları için yeni seferler düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy Haraççı, Başakşehir Kayaşehir, Avcılar Yeşilkent, Çatalca Kestanelik, Eyüp Alibeyköy ve Büyükçekmece Çakmaklı ile Sultangazi Belediyesi kurban kesim alanında İETT'nin düzenlediği ek seferlerle vatandaşların ulaşımı kolaylaştırılıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Pendik Kurnaköy, Ferhatpaşa Ataşehir ve Sancaktepe Paşaköy'deki kurban kesim alanları için konulan yeni seferlerle ulaşım daha rahat sağlanıyor.

Kurban kesim alanlarından geçen hatlar şöyle:

AVRUPA YAKASI

-Haraççı/Arnavutköy kurban kesim alanı

Geçen hatlar: 36YS Yassıören-Arnavutköy, 336A Balaban Köyü- Bayrampaşa Metro

En yakın durak adı: Araç Muayene İstasyonu

-Kayaşehir/Başakşehir Kurban Kesim Alanı

Geçen hatlar: 79F Kayaşehir-Yenibosna Metro, 79M Kayaşehir- Mecidiyeköy, 78F Başakşehir 4.Etap- Fenertepe, MK22 Arnavutköy- Başakşehir Metro, 36F Cebeci Peronları - Kayaşehir, 79KM 11. Bölge - Mecidiyeköy Metrobüs